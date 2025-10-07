

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Senza questo avviso di garanzia sarei arrivato al 70%, ho fatto un lavoro straordinario, ho fatto riforme che non si erano mai viste, cose che negli ultimi decenni i calabresi non avevano mai visto. Dall’altra parte c’era chi prometteva il reddito di cittadinanza, l’abolizione del bollo, l’assunzione dei forestali, come se la mia regione fosse quella di 50 anni fa: i calabresi hanno mostrato di non credere a chi promette di tutto pur di avere i voti". Così il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

