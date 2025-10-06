

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni vivissime a Roberto Occhiuto per la sua trionfale rielezione a presidente della regione Calabria e per l’ottimo risultato conseguito da Forza Italia in particolare, così come da tutta la coalizione di centrodestra". Così Letizia Moratti, presidente della consulta nazionale di Forza Italia ed europarlamentare Ppe.

"Si tratta di un riconoscimento che premia l’impegno, la competenza e la visione con cui Occhiuto ha saputo guidare la Calabria e che rafforza al tempo stesso il ruolo e la credibilità del nostro partito. Questo risultato testimonia come Forza Italia, con le sue radici solide e i suoi valori popolari, europeisti e liberali, sappia ancora interpretare al meglio le esigenze dei cittadini e guardare con fiducia al futuro. Un augurio sincero di buon lavoro a Roberto Occhiuto certa che la sua azione continuerà a portare benessere, sviluppo, innovazione e concrete risposte al territorio e alla comunità calabrese", conclude.

