

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Ancora una riconferma con la vittoria del presidente della Calabria Occhiuto, a cui rivolgo i miei migliori auguri. Dopo le Marche, anche la Calabria premia il lavoro fatto del centrodestra, che quando governa, dimostra di saper intercettare le esigenze dei cittadini e di saperle concretizzare in azioni. Un voto nel solco della continuità di ciò che è stato fatto finora e che ancora va fatto. Accantonato l’assistenzialismo che ha contraddistinto le politiche della sinistra, con la riconferma di Occhiuto la Calabria ha scelto di voler continuare a crescere scrollandosi di dosso l’etichetta di Sud che non produce e di questo siamo fieri”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani.

