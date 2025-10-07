

Roma, 7 ott. (Adnkronos) - "È evidente che più si sbilancia la coalizione verso temi massimalisti e verso il radicalismo di sinistra, più si perde perché si allontana l'elettorato centrista e moderato. È successo nelle Marche e in Calabria. Le aree centrali sono decisive per vincere. A questo punto, le preoccupazioni non possono non allargarsi alla Campania". Lo afferma in il leader Ndc e sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

"Il giustizialismo etico, i veti ingiustificati su chi ha radicamento territoriale vero, la disputa senza fine tra Fico e De Luca, condizioni a volte inaccettabili su identità e simboli di grandi tradizioni politiche e ancora il fuoco amico sui territori con chi è alleato e meriterebbe rispetto: se si persevera in questi errori macroscopici, si rischia di sprecare il vantaggio accumulato e di mettere a rischio la vittoria anche in Campania. Prima che sia tardi, si corregga la rotta velocemente e decisamente. Il paradosso -conclude Mastella- è che proprio chi è nato sull'onda del cambiamento, poi fatica ad interpretarlo e comunque c'è la netta impressione che da una parte ci sia la concretezza e dall'altra la fumisteria e così non va".

