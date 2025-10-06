

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Vince il centrodestra come espressione del buongoverno di Occhiuto, che viene riconfermato alla guida della regione con un’ampia maggioranza. Cresce il centro del centrodestra grazie anche al contributo di Noi Moderati che, con il suo ottimo risultato, si conferma la quarta proposta della coalizione e consolida il percorso di radicamento e crescita anche in una regione dove si presenta per la prima volta". Così Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

"Un premio all’impegno delle persone che hanno lavorato e si sono impegnate per questo progetto che vuole rafforzare l’area popolare, liberale, sussidiaria e riformatrice del centrodestra. Questa affermazione, quindi, consolida il progetto di un centro riformatore e innovatore capace di guardare al futuro e recuperare quella parte di elettorato sempre più disilluso che si è rifugiato nell’astensionismo, anche questa volta molto alto", conclude.

