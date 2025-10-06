

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per l’eccellente risultato alle elezioni regionali in Calabria. La sua riconferma a presidente rappresenta il più autorevole riconoscimento di un lavoro svolto con serietà, dedizione e senso delle istituzioni, sempre nell’interesse dei cittadini calabresi e dello sviluppo della regione. Un ringraziamento particolare va al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e al coordinatore regionale, Francesco Cannizzaro, per il grande successo del nostro partito". Così il senatore di Forza Italia Claudio Lotito.

"Il risultato ottenuto conferma la solidità e la credibilità del progetto politico di Forza Italia, fondato sui valori del buongoverno, della responsabilità e della concretezza. Proseguiamo su questa strada con entusiasmo e passione, continuando a lavorare con serietà e determinazione per il bene della Calabria e dell’Italia", conclude.

