

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Il buon risultato di Noi Moderati in Calabria dimostra che il processo di radicamento territoriale del partito, avviato grazie a Maurizio Lupi, sta dando i risultati sperati. Ed è un segnale positivo per la coalizione. La vittoria netta in Calabria conferma l’ottimo lavoro di Roberto Occhiuto con il sostegno di tutto il centrodestra: il buongoverno premia sempre anche quando ti schierano contro l’intero campo largo con il ‘padre’ del reddito di cittadinanza. Adesso il centrodestra ha il dovere di provare a centrare altri obiettivi in questa tornata elettorale autunnale, indicando al più presto i candidati per Campania, Puglia e Veneto". Così Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

