

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "In Calabria ha vinto Roberto Occhiuto per le sue capacità, ha vinto il centrodestra per la sua compattezza, si profila un trionfo della lista di Forza Italia e delle liste promosse da Occhiuto e Forza Italia con un risultato eclatante. Che dedichiamo ai nostri militanti, a Silvio Berlusconi, e alla classe dirigente di Forza Italia centrale e territoriale che si dimostra capace e vincente. Con Tajani, con i dirigenti di vertice nazionali e locali Forza Italia è in buone mani. Non vogliamo impartire insegnamenti o dare consigli a nessuno. Ma se qualcuno che perde copie ogni giorno ne volesse ha i nostri numeri per chiamarci". Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

