Roma, 2 ago. (Adnkronos) - “Questo evento, fortemente voluto dall’onorevole Cannizzaro ha coinciso con l’apertura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto. Possiamo quindi dire che questo convegno apre simbolicamente la campagna elettorale, in cui si dimostrerà che i candidati di Forza Italia sono vincenti, come lo sarà certamente Occhiuto. A lui vanno, ancora una volta, i nostri auguri. Saremo al suo fianco nelle prossime settimane”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, nel suo intervento agli Stati generali del Mezzogiorno, che ha proseguito parlando della formazione della futura classe dirigente.

“Come dimostrerà l’assemblea dei giovani prevista per questo pomeriggio, il nostro compito è quello di formare la classe dirigente di domani. D’altra parte, molti dei nostri segretari regionali e presidenti appartengono già a una generazione successiva alla nostra. Forza Italia guarda quindi al futuro con fiducia e serenità. Riceviamo spesso pacche sulle spalle, con tanti che ci dicono: 'Bravi, meno male che ci siete voi'. Ma ora vogliamo passare dalle pacche sulle spalle al consenso delle categorie. In Parlamento siamo una forza matura, che non fa demagogia né proclami miracolosi, ma che sull'emendamento e sull'azione concreta agisce in profondità”.