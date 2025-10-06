

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "La netta affermazione del centrodestra in Calabria conferma che i cittadini hanno premiato la serietà e la concretezza dei fatti rispetto alla propaganda". Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Elisabetta Gardini.

"Sono state bocciate le promesse irrealizzabili, come il reddito di cittadinanza per tutti, l’abolizione del bollo auto o le assunzioni pubbliche di massa, e riconosciuta la solidità dell’azione di Roberto Occhiuto, apprezzato per coerenza e capacità amministrativa. Un risultato che smentisce il pregiudizio su un Sud rassegnato o dipendente dall’assistenzialismo, e che dimostra invece maturità, consapevolezza e fiducia nel buon governo", conclude.

