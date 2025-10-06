

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Grande soddisfazione per la bellissima vittoria del centrodestra e per la straordinaria riconferma di Roberto Occhiuto, al quale faccio i miei auguri di buon lavoro, alla guida della regione Calabria. Così come abbiamo visto nelle Marche, anche in Calabria gli elettori hanno premiato chi ha lavorato con impegno, serietà e avendo una visione per il futuro della propria terra". Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.

"Per fortuna è finito il tempo degli imbonitori della politica, oggi grazie al governo Meloni vince la politica del fare bene, capace di garantire stabilità e crescita", conclude.

