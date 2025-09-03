

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Ho accolto l’invito di Alleanza Verdi e Sinistra - Sinistra Italiana e alle prossime elezioni regionali in Calabria sarò capolista, insieme a Mimmo Lucano, nella Circoscrizione Sud (provincia di Reggio Calabria) e nella Circoscrizione Nord (provincia di Cosenza)". Lo scrive Donatella Di Cesare su Fb.

"Con il sostegno di tutte e tutti voi, con il vostro decisivo voto, offriremo il nostro contributo alla vittoria della Coalizione del centro-sinistra guidata da Pasquale Tridico. La Calabria ha bisogno di lasciarsi alle spalle le rovine prodotte dalla destra e di recuperare la propria dignità fatta di lavoro, salute, cura, cultura, rinascita. La Calabria ha bisogno di ritrovare la speranza".

