Catanzaro, 14 nov. - (Adnkronos) - ”Arrivano nuove rotte Ryanair, dagli aeroporti di Lamezia Terme e di Crotone, per la stagione estiva 2025". È quanto annuncia, in una nota, il presidente della giunta calabrese, Roberto Occhiuto. "La compagnia irlandese - spiega il governatore - ha, infatti, deciso di potenziare la connettività internazionale della Calabria, sostenendo il ruolo della nostra Regione come destinazione sempre più attrattiva e di grande interesse turistico e culturale. A partire dal 30 marzo 2025, i viaggiatori calabresi e i turisti potranno usufruire di nuovi collegamenti diretti con alcune delle principali città di Germania, Polonia, Romania e Spagna, rispondendo alla crescente domanda per destinazioni internazionale".

In dettaglio, saranno quattro le nuove rotte dall’aeroporto di Lamezia Terme - Bucarest, Breslavia, Madrid e Trieste - e una nuova rotta internazionale dall’aeroporto di Crotone Düsseldorf (Weeze). "Siamo felici - conclude Occhiuto - che Ryanair, anche in considerazione degli straordinari risultati avuti nel 2024, stia continuando ad investire con grande convinzione nella Calabria".