Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "Vorrei sapere chi sarà l'agnello sacrificale della sinistra contro Roberto Occhiuto: il centrodestra unito che li asfalterà. Qualcuno che era con noi, pensava che fossimo in difficoltà e ha fatto scelte diverse. Andate via stasera dalla coalizione di centrodestra: Calenda ma chi ti ha mai visto in Calabria? Statti a Roma e suggerisci ai tuoi consiglieri regionali di andarsi a trovare un lavoro, perché non saranno più consiglieri regionali". Lo dice Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di FI in Calabria, agli Stati generali del Mezzogiorno di Fi.