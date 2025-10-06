Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "43% di affluenza in Calabria e come previsto vince il Governo uscente. Ci sarà un momento in cui realizzeremo che questo regionalismo è profondamente malato e che non serve a nulla proporre ricette alla Cetto La Qualunque?". Lo scrive Carlo Calenda sui social.
Calabria: Calenda, 'solo 43% al voto, regionalismo malato'
6 ottobre, 2025 • 16:04
