

Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Quanto avvenuto questa mattina nella chiesa del Parco Verde di Caivano è un episodio di estrema gravità. Un gesto che rappresenta un segnale allarmante del clima che si respira in un territorio ancora segnato dalla presenza della criminalità. L’episodio di oggi, insieme alla sparatoria avvenuta ieri sera, dimostra che Caivano non è ancora il modello di riscatto che in molti, dagli scranni del Governo, hanno voluto descrivere. È una realtà in cui non si è smesso di sparare, in cui la violenza continua a condizionare la vita delle persone, in cui la criminalità conserva un controllo diffuso e capillare”. Lo afferma Stefano Graziano, capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera.

“Quando viene colpito simbolicamente un sacerdote come Maurizio Patriciello, figura sì di fede, ma anche di impegno civile e morale, viene colpita l’intera comunità che resiste all'illegalità. Ed è per questo necessaria una risposta forte da parte delle istituzioni. Caivano non ha bisogno di passerelle. Servono politiche strutturali e interventi costanti: scuole aperte e funzionanti, presidi educativi e sportivi, lavoro, presenza reale dello Stato sul territorio. Solo così, forse, si restituisce fiducia -conclude Graziano- a chi ogni giorno sceglie la legalità. Esprimo la mia solidarietà a Padre Maurizio Patriciello. Difendere chi si espone in prima persona per la giustizia e per la dignità di una comunità è un dovere di ciascuno di noi”.

