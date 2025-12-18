

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Sara un triste Natale per lupi, orsi e fauna selvatica. Questa legislatura è iniziata con una norma inserita della Legge di Bilancio per sparare ai cinghiali, proseguita con tentativi di frantumare tutte le tutele della biodiversità a cominciare dalle legge 157/92 sul prelievo venatorio adesso siamo al declassamento della protezione per il lupo, magnifico animale ridotto a preda, agli abbattimenti degli orsi in Trentino, e alla proposta Lollobrigida di far sparare ai fringuelli nelle spiagge e nelle città". Lo dice Luana Zanella, capogruppo di AVS alla Camera.

"Una pura follia dettata dai produttori di armi e munizioni e da un mondo venatorio servizievole agli interessi corporativi e a quelli elettorali della destra al potere. Sarebbe invece necessario come noi chiediamo, investire risorse per la lotta al bracconaggio, per il controllo severo dei porti d’arma e delle licenze di caccia, liberare i fondi rustici privati,preda di cacciatori che possono entrare e uscire quando vogliono, da rafforzare la tutela delle specie in funzione della salvaguardia di una biodiversità che l’asse Bruxelles-Roma vuole devastare", aggiunge Zanella.



