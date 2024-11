Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Se non ti vuoi alleare con il Pd con chi ti allei? Perchè c'è la destra e quella non è la nostra strada. E se invece pensi di farcela da solo ad arrivare al 50 per cento, credo che saranno gli elettori a non aspettare te. E' chiaro che ci sono differenze, ma le differenze si provano a comporre. Stiamo facendo crescere il Pd ma non abbiamo la presunzione di bastare a noi stessi". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite a 'Che tempo che fa'.

"Noi -aggiunge- veti personali non li abbiamo messi, sui temi abbiamo delle condizioni, non è che siamo aperti a fare tutto e il contrario di tutto, crediamo che bisogna ricostruire un progetto per l'Italia progressista sulla giustizia sociale".