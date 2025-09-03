Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Con tutto il rispetto per figure come Goffredo Bettini che lavorano a progetti riformisti, credo che non serva una gamba di centro. Piuttosto, è necessaria radicalità nella proposta politica per riportare a votare tanta gente che non trovava più risposte nella sinistra". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.
C. sinistra: Patuanelli, 'non serve gamba di centro'
3 settembre, 2025 • 07:03
Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Con tutto il rispetto per figure come Goffredo Bettini che lavorano a progetti riformisti, credo che non serva una gamba di centro. Piuttosto, è necessaria radicalità nella proposta politica per riportare a votare tanta gente che non trovava più risposte nella sinistra". Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.