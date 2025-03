Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Agli amici di Azione chiedo di non sentire le sirene del governo, di non strizzare l'occhio a chi non ha fatto i conti con la storia o di chi è prigioniero del populismo leghista ma di contribuire alla costruzione di un centrosinistra nuovo e capace di presentare una seria e credibile proposta di governo". Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio al congresso di Azione.

"Azione dia una mano alla costruzione, nella coalizione di centrosinistra, dell'area riformista e della modernizzazione. Vanno costruite alternative senza veti pregiudiziali ed avendo l'onestà intellettuale di riconoscere gli errori commessi negli anni passati", ha proseguito Maraio, sottolineando: "Non è il tempo, con questa legge elettorale che a noi non piace, di immaginare soluzioni terzopoliste. Chi, in questi venti anni, lo ha fatto ha registrato solo insuccessi e si è destinato alla irrilevanza politica. E' stato un errore da non ripetere non andare insieme alle elezioni europee".