

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "C'è da andare ad occupare uno spazio che si sta ogni giorno liberando, perché i leader di Pd, 5 Stelle e Avs hanno intonato la marcia funebre per il centrosinistra. Il centrosinistra non esiste più, esiste soltanto la sinistra". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

"In questa regione - prosegue - c'erano centinaia di migliaia di persone che votavano per la Democrazia cristiana, per il Partito Socialista e che in buona fede hanno anche votato magari per il Partito democratico, perché venivano dalla Margherita o perché erano convinti che fosse una sorta di partito socialdemocratico e che esistesse un centrosinistra. Il centrosinistra non c'è più. A quegli elettori delusi" bisogna "andare a dire che il centro c'è, il centro è nel centrodestra. Il nostro compito non è quello di andarci a rubare i voti l'uno con l'altro. Il nostro compito è quello di allargare i confini del centrodestra, dando una prospettiva. Ma chi votava Bettino Craxi può votare per Conte? chi votava per Aldo Moro può votare per Schlein o per Fratoianni?".

"A questi elettori dobbiamo dire che c'è un partito cristiano liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista che è alleato con la destra. Dal '94 non abbiamo mai deciso di dividerci, siamo diversi per questo ognuno di noi deve andare a cercare elettori da una parte diversa perché se vogliamo crescere dobbiamo allargare i nostri confini. Per questo ho chiesto ai candidati di Forza Italia di andare a recuperare gli elettori che non vogliono andare a sinistra, perché sono stati abbandonati da una sinistra che odia ormai il centro, il centro siamo noi, il centro è nel centrodestra". Anche in Puglia, "se tutti i sondaggi dicono che stiamo crescendo vuol dire che stanno cambiando le cose", conclude.

