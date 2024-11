(Adnkronos) - 7 novembre 2024.Si chiama "Business a New York" il video podcast che insegna agli imprenditori italiani ad investire nella “Grande Mela”. Il nuovo format, realizzato da CEA Legal, è stato ideato e condotto dall'avvocato Michele Cea, esperto di diritto internazionale e profondo conoscitore del tessuto economico della città. Le puntate previste sono dodici e sono state realizzate in modo da fornire un approccio pratico e accessibile su tutti gli aspetti utili ad aprire una nuova attività a New York o negli USA oppure ad investire nel business immobiliare. I primi episodi sono già online sulle principali piattaforme social e podcast (attraverso video e reel) in cui si affrontano le questioni legali e burocratiche alla ricerca delle migliori strategie per scalare il proprio business in un contesto dinamico come quello statunitense. Tra i vari argomenti affrontati, "Business a New York" offre consigli sulle procedure legali per avviare un'attività, sulle tipologie di società presenti negli Stati Uniti. Il format traccia anche un’analisi del mercato immobiliare commerciale, si occupa di analizzare il sistema fiscale americano e di finanziamenti e accesso al credito. Inoltre, spiega come costruire e mantenere attive reti commerciali, si occupa di marketing, digitalizzazione, piani di espansione e scalabilità, e-commerce e retail e case study di successo. “Business a New York” sarà trasmesso anche su network radiofonici locali. Un progetto editoriale che parte da “un amore smisurato per la città di New York – ha spiegato l’avvocato Michele Cea - Un crocevia globale dove convergono le persone più interessanti del mondo e dove il dinamismo e la progettualità sono unici e dalla consapevolezza dell'incredibile creatività degli italiani. Quando gli italiani lavorano danno il 100% e spesso si distinguono rispetto agli altri”.

Per informazioni:



https://www.cealegal.com/



mcea@cealegal.com