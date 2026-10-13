

Sofia, 13 ott. (Adnkronos/Afp) - Due navi sono state colpite vicino alle coste bulgare. Lo ha reso noto il Primo Ministro Roumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa dopo attacchi definiti "inaccettabili" di cui ha informato la Nato. Un primo segnale "è stato ricevuto all'01,30 (ora locale) riguardo a una nave in difficoltà". Secondo l'equipaggio, che è stato interamente salvato, l'imbarcazione battente bandiera maltese e appartenente all'Ucraina è stata "colpita da tre droni aerei", ha scritto Radev su Facebook. Poi "un'altra nave è stata colpita" e "è affondata", ha aggiunto, precisando "che un membro dell'equipaggio" è stato "salvato".

