- BERNA, Svizzera, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Bucher + Suter, azienda leader nelle soluzioni per contact center, ha annunciato una partnership con Upstream Works, fornitore di soluzioni per contact center omnicanale e AI. Questa collaborazione potenzia l'offerta di cloud privato di Bucher + Suter integrando le funzionalità omnicanale avanzate di Upstream Works, offrendo così ai clienti opzioni di coinvolgimento ampliate che vanno oltre l'attuale piattaforma Cisco ECE.



Le aziende oggi richiedono interazioni fluide e personalizzate su tutti i canali. Grazie a questa partnership, Bucher + Suter offrirà soluzioni omnicanale studiate appositamente per soddisfare le mutevoli esigenze di settori quali quello bancario, sanitario, governativo e della vendita al dettaglio. Grazie alla tecnologia Upstream Works, i clienti cloud privati di Bucher + Suter potranno usufruire di interazioni unificate e in tempo reale tramite canali vocali, e-mail, chat, social media, SMS, messaggistica, video e co-browsing, nonché di una serie di funzionalità di orchestrazione AI per potenziare e automatizzare il self-service, l'assistenza agli agenti e customer experience straordinarie.

"Siamo entusiasti di collaborare con Upstream Works per migliorare le opzioni omnicanale per i nostri clienti cloud privati", ha dichiarato Martin Wüthrich, CEO di Bucher + Suter. "Questa partnership è in linea con il nostro impegno nel fornire soluzioni sicure e all'avanguardia nel settore, che semplificano e migliorano le interazioni con i clienti attraverso la nostra architettura basata su Cisco".

"Siamo entusiasti della nostra partnership con Bucher + Suter e della possibilità di consentire ai clienti Cisco di accelerare i loro piani di trasformazione della customer experience", ha dichiarato Rob McDougall, CEO di Upstream Works. "Insieme aiutiamo le aziende con esperienze integrate sui varo canali, self-service basato sull'intelligenza artificiale e Agent Assist in tempo reale, per migliorare la produttività, la customer experience e l'efficienza operativa".

Informazioni su Bucher + SuterDa oltre 40 anni, Bucher + Suter è all'avanguardia nella fornitura di soluzioni per la customer experience basate su Cisco, specializzandosi in integrazioni di contact center e CRM per aziende in tutto il mondo. Concentrandosi sull'ottimizzazione delle interazioni con i clienti, Bucher + Suter si impegna a portare sul mercato soluzioni sofisticate, flessibili e sicure, garantendo alle aziende il raggiungimento dei loro obiettivi strategici di coinvolgimento dei clienti.

Informazioni su Upstream WorksUpstream Works fornisce soluzioni desktop per contact center omnicanale e basate sull'intelligenza artificiale pronte per l'uso aziendale, che semplificano e migliorano l'esperienza di agenti e clienti. Le loro soluzioni desktop flessibili e incentrate sugli agente supportano la trasformazione digitale, l'innovazione e la crescita aziendale e consentono ai contact center locali e su cloud di rendere operativa l'intelligenza artificiale (IA) sfruttando al contempo i sistemi e gli investimenti esistenti. Da oltre 20 anni, Upstream Works aiuta le aziende di tutto il mondo e di tutti i settori a migliorare l'efficienza operativa, l'efficacia degli agenti, la customer experience e i risultati aziendali.

Contatto con i media:Richard HenkeBucher + Suter+41 (0)31 917 52 68richard.henke@bucher-suter.com

Escalate PR per Upstream Worksupstream@escalatepr.com

