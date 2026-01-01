

(Adnkronos) - In fiamme la chiesa di Vondelkerk ad Amsterdam. Secondo quanto riferiscono i media olandesi il campanile è crollato completamente a causa di un incendio che si è sviluppato dopo la mezzanotte di ieri. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per domare le fiamme. A causa dell'incidente, le cui cause non sono ancora state chiarite, è stato dichiarata un'emergenza regionale e diverse decine di abitazioni sono state evacuate. Tutte le strade circostanti sono state chiuse. I servizi di emergenza sono ancora sul posto e stanno tentando di spegnere l'incendio utilizzando l'acqua dell'adiacente Vondelpark. I vigili del fuoco non possono entrare nell'edificio a causa del rischio di crollo.



I video che circolano sui social media mostrano le fiamme spettacolari che avvolgono la guglia. La chiesa, vecchia di 154 anni, "non può essere salvata" e "l'intera chiesa potrebbe crollare", ha affermato un portavoce della Regione di sicurezza di Amsterdam-Amstelland. Alle 2,30 del mattino, l'incendio non si placava ed è stato diramato un avviso nazionale per avvisare la popolazione locale della presenza di fumo intenso. "È un edificio storico molto grande. C'è molto legno e il vento permette al fuoco di propagarsi facilmente e ampiamente", ha detto il portavoce all'agenzia di notizie olandese Anp. "È un inizio d'anno terribilmente brutto e drammatico".



"Si tratta di un incendio molto intenso e terribile in questa chiesa monumentale", ha dichiarato il sindaco di Amsterdam Femke Halsema. "La nostra prima preoccupazione e priorità ora è il benessere e le case dei residenti più prossimi". La chiesa, situata nel centro della città, vicino a Leidseplein, il quartiere della vita notturna più famoso d'Olanda, risale al 1872. Si trova a pochi passi dal famoso Rijksmuseum e dal Museo Van Gogh.





