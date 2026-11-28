

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Intelligenza artificiale, sicurezza informatica e trasformazione dei punti vendita. Sono alcune delle direttrici su cui si muove la strategia tecnologica di Brightstar per il 2027, illustrata oggi da Roberto Saracino, Senior Vice President CTO Italy, Global Communications, Global Infrastructure Architecture and IT Operations EMEA, in occasione della Convention CTO Italy. L'obiettivo è accompagnare l'evoluzione del business attraverso una tecnologia sempre più integrata nei servizi, capace di migliorare l'esperienza dei clienti e l'efficienza dei processi e, allo stesso tempo, garantire sicurezza e continuità. Un percorso che riguarda anche la presenza fisica sul territorio: entro la fine del 2027 l'ecosistema tecnologico nei punti vendita è destinato a superare i 200mila apparati, tra terminali, monitor, sistemi self-service e altri dispositivi a supporto dei servizi.

Tra i principali filoni di sviluppo c'è l'intelligenza artificiale, che Brightstar punta a utilizzare non come un obiettivo in sé, ma come uno strumento per affrontare esigenze concrete: dall'assistenza ai clienti alla gestione delle attività operative, fino all'analisi dei dati, alla sicurezza e allo sviluppo software.

Proprio sul rapporto tra innovazione e persone si concentra uno dei messaggi della strategia. L'utilizzo dell'AI, secondo l'impostazione presentata da Saracino, deve infatti andare di pari passo con una governance chiara e mantenere la responsabilità delle decisioni in capo alle persone. Il principio indicato nella strategia è quello di un'esecuzione assistita dall'AI con responsabilità governata dalle persone: l'automazione deve quindi ampliare le capacità operative senza eliminare controllo e responsabilità umana.



Una necessità che emerge anche dagli interventi degli ospiti della Convention. Andrea Rangone ha sottolineato come la velocità della trasformazione tecnologica sia superiore alla capacità di adattamento di organizzazioni e persone: la sfida per le imprese è quindi passare dalla semplice adozione dell'AI alla sua integrazione nei processi, concentrandosi su pochi casi ad alto valore e accompagnando l'innovazione con competenze, cambiamento organizzativo e qualità dei dati. Per Bianca Granetto, la crescente centralità della tecnologia sta invece modificando gli equilibri all'interno delle aziende: l'AI non riguarda più esclusivamente CIO e funzioni IT, ma coinvolge direttamente vertici aziendali e business. La sfida è costruire un modello nel quale le diverse funzioni possano utilizzare l'intelligenza artificiale mantenendo standard, infrastrutture, dati e sicurezza condivisi.

Sui rischi si è concentrato Daniele Mancini: l'AI sta aumentando velocità e sofisticazione delle minacce informatiche e ampliando le superfici potenzialmente esposte agli attacchi. Per questo la cybersecurity deve evolvere verso una difesa su più livelli, capace di adattarsi a minacce nuove e di integrare protezione tecnologica e governance. Mauro Pezzè ha infine richiamato l'attenzione sull'affidabilità dei sistemi costruiti con l'AI. Se l'intelligenza artificiale accelera la generazione di software, diventa ancora più importante verificarne in modo indipendente qualità e correttezza e garantire tracciabilità e controllo nel tempo. Un'evoluzione che, secondo Pezzè, non riduce il ruolo umano, ma sposta l'attenzione sulle decisioni critiche, sulle competenze e sulla responsabilità.

La sicurezza informatica rappresenta l'altro pilastro del percorso. Con l'aumento della digitalizzazione e dell'interconnessione dei servizi, l'obiettivo è integrare la cybersecurity fin dalla progettazione dei sistemi e non considerarla come un elemento separato o successivo. “La tecnologia non può essere un obiettivo in sé”, è il messaggio indicato da Saracino: le scelte tecnologiche devono partire dalle esigenze del business e contribuire a migliorare i servizi, ridurre i rischi e creare nuove opportunità. È in questa direzione che si inserisce il piano 2027, costruito attorno a sicurezza, gestione del rischio e compliance, esperienza del cliente, modernizzazione dei sistemi, trasformazione digitale e tecnologie emergenti.

