PECHINO, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il rinomato produttore italiano di valigie BRIC'S, in collaborazione con BranDNA, è lieto di annunciare l'apertura del primo negozio fisico cinese del marchio nel vivace quartiere commerciale Wangfujing di Pechino.

Questo ingresso strategico segue lo straordinario successo di BRIC'S nei principali mercati asiatici, come Giappone e Corea, e segna un'importante pietra miliare nel percorso di espansione internazionale dell'azienda.

Fondata nel 1952 e diventata sinonimo di lusso ed eleganza, BRIC'S è famosa per la lavorazione artigianale della pelle di prima qualità e per la meticolosa maestria che caratterizza ogni bagaglio, fondendo perfettamente tradizione, innovazione e funzionalità.

Il negozio BRIC'S aperto di recente a Dong An Rui Jin, a Pechino, offre una vasta scelta delle collezioni esclusive dell'azienda, tra cui BELLAGIO, FIRENZE, LIFE e X-COLLECTION, pensate per soddisfare le esigenze dei viaggiatori più esigenti

"Vediamo un grande potenziale nel mercato cinese, soprattutto ora che i viaggi stanno riprendendo, dopo la pandemia", ha dichiarato Attilio Briccola, CEO di BRIC'S. "Questa partnership con BranDNA è fondamentale per garantire al nostro marchio una posizione strategica per il successo. La profonda competenza nel settore e la solida rete di BranDNA ci aiuteranno a presentare le nostre eleganti creazioni a un pubblico completamente nuovo".

Secondo il Ministero della Cultura e del Turismo, il settore dei viaggi in Cina è in forte espansione: quest'anno si prevede che i viaggi all'estero raggiungeranno quota 130 milioni, mentre i viaggi interni aumenteranno del 14,3% nella prima metà del 2024. Questa impennata rappresenta un'opportunità fondamentale per BRIC'S.

James Chen, CEO di BranDNA, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di poter soddisfare la crescente domanda dei viaggiatori di oggi che negli accessori da viaggio cercano stile e praticità. Con BRIC'S puntiamo a dettare un nuovo standard nel mercato cinese dei bagagli".

Con oltre 20 anni di esperienza nella gestione di marchi in Cina, BranDNA gestisce un solido portafoglio di marchi di moda e lifestyle, tra cui 7 For All Mankind, United Arrows, Pink House, BCBGMAXAZRIA, Ben Sherman, Body Glove, Borghese e molti altri.

Visitate la nuova sede BRIC'S presso Dong An Rui Jin, Store F1-11, No. 138 Wangfujing Street, Dongcheng District, Pechino, e scoprite l'arte dell'artigianato italiano.



Informazioni su BranDNACon un servizio funzionale completo, che comprende strategia di ingresso in Cina, merchandising, gestione della vendita al dettaglio, marketing di rete per lo sviluppo aziendale e molto altro, BranDNA offre una soluzione completa e un percorso più sicuro ed efficiente per i marchi che entrano in Cina e nel Sud-est asiatico.

Scopri di più su BranDNA su www.brandna.net o segui BranDNA su LinkedIn.

Informazioni su BRIC'SBRIC'S è un marchio italiano di valigeria di lusso, noto in tutto il mondo per i suoi bagagli dal design eccezionale, tra cui trolley, borsoni, borse, cartelle e altri articoli in pelle e nylon. Le collezioni BRIC'S sono da sempre caratterizzate da un'evoluzione costante, in cui ricerca e tradizione, innovazione e tradizione, funzionalità ed eleganza si intrecciano e si bilanciano con sapienza artigianale, tecnologia avanzata e interpretazione delle nuove tendenze, creando una fusione perfetta tra forma, funzione e design. Oggi BRIC'S rispecchia l'eleganza senza tempo tipica della sua zona d'origine, il Lago di Como, che si fonde armoniosamente con lo stile urbano e cosmopolita di Milano, città che ospita il suo flagship store più importante, nella Galleria Vittorio Emanuele.

Per maggiori informazioni: www.brics.it | IG @bricsmilano | FB @bricsmilano

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558906/BRIC_S.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/brics-collabora-con-brandna-per-lanciare-il-suo-primo-negozio-fisico-nella-cina-continentale-302307576.html