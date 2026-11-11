

Milano, 11 nov. (Adnkronos) - È online il video del nuovo singolo di Bresh, 'Tutto a puttane', per la regia di Simone Mariano. Il video, girato in Marocco, tra la zona desertica di Agafay, il porto ad Essaouira, e il Riad Dar Darma della medina di Marrakech, riprende due costanti dell’immaginario visivo di Bresh: da una parte il viaggio, qui rappresentato da un road trip in sella a una moto, che non è solo un tragitto, ma è già una meta.

Dall’altra parte il mare, una costante sicura e quasi salvifica, un porto certo che rimane immutabile anche quando sembra andare tutto a puttane. "Mediterraneo è uscito quasi un anno e mezzo fa eppure ancora oggi riesce a darmi moltissime soddisfazioni che vanno aldilà dei numeri e dei platini – così ha commentato Bresh sui social, annunciando l’uscita del video - Ha vissuto diverse fasi sgomitando per durare nel tempo. Grazie ai live ha preso vita e con “Dopo il mare” è rinato una volta ancora. È giusto ricordarsi però, che per un filo di vento o poco altro sarebbe potuto andare tutto a puttane…".

Il brano è contenuto in 'Mediterraneo – Dopo il mare', la deluxe edition di 'Mediterraneo', che dal momento della sua uscita è sempre rimasto nella classifica degli album più venduti della settimana. Oltre alle 16 tracce già in 'Mediterraneo', 'Mediterraneo – Dopo il mare' contiene 4 brani inediti, i singoli 'Da Dio' (certificato oro), 'Introvabile' (certificato oro) e 'Serenamente' con Juli (certificato oro), attualmente in radio.

Il viaggio di Bresh non accenna a fermarsi e nel 2027 arriverà, per la prima volta, all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano, sabato 11 settembre 2027, in occasione di I-DAYS Milano. Un appuntamento unico, denominato Milano Marea, che si preannuncia una vera e propria festa davanti ai suoi fan.

È disponibile in tutte le librerie fisiche e online, 'Nessuno ci insegna a cadere', l’esordio letterario di BRESH (Andrea Emanuele Brasi), che per la prima volta firma un romanzo, una storia delicata e profonda, divertente e poetica, che fa riflettere su quelli che vengono considerati i punti fermi, sulle scelte che si credono immutabili e sulla strada che si desidera percorrere davvero. Perché cadere non è un errore, è l'inizio della storia.

