Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Perché Avs ha presentato un’interrogazione al ministro Piantedosi su quanto avvenuto a Brescia nei giorni scorsi? È molto semplice: un gruppo di giovani attivisti climatici hanno denunciato pubblicamente di essere stati prelevati dopo un sit in del tutto pacifico, portati in questura nella città lombarda, fermati per sette ore e già questo ci pare molto anomalo; in particolare hanno denunciato il fatto che alle ragazze presenti è stato ordinato di spogliarsi e poi di fare una serie di piegamenti per ulteriori verifiche". Così Nicola Fratoianni di Avs ad Agorà su Rai3.

"Tutte procedure che francamente lasciano senza parole e che configurerebbero dal nostro punto di vista una gestione di quel fermo del tutto fuori dalla realtà. Vogliamo sapere dal governo - prosegue il leader di SI - che cosa è successo effettivamente, gli attivisti coinvolti immagino decideranno le proprie azioni o le loro denunce".

"Se davvero quanto è emerso finora fosse successo - conclude Fratoianni - sarebbe molto grave, perché peraltro stiamo parlando di una manifestazione in questo caso anche iper pacifica, ma anche se non lo fosse stata, un trattamento come simile non ha francamente nessuna giustificazione".