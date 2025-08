Roma, 2 ago. (Adnkronos) - La parlamentare socialista Sâmia Bomfim ha proposto di conferire la cittadinanza onoraria del Brasile a Angelo Bonelli per la vicenda di Carla Zambelli, la deputata brasiliana vicina a Bolsonaro di origini italiane ricercata dall’Interpol per una condanna a dieci anni di carcere in Brasile e arrestata a Roma. Nella proposta di conferimento della cittadinanza onoraria a Bonelli si legge: "Agendo con fermezza e instancabilmente contro il tentativo di fuga di Zambelli dall'Italia, il deputato Angelo Bonelli ha svolto un ruolo fondamentale nella collaborazione tra istituzioni italiane e brasiliane, contribuendo a garantire che uno dei principali artefici del tentativo di sovvertire l'ordine democratico in Brasile potesse finalmente essere ritenuto responsabile delle sue azioni".