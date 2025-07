Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "In relazione al fermo di Carla Zambelli preciso quanto segue. Ieri alle ore 18.40 ho ricevuto un’informazione con l’indirizzo di Carla Zambelli, ricercata dalla giustizia brasiliana e su cui pendeva una red notice dell’Interpol. Alle ore 19.50 ho informato la Polizia di Stato, nella persona del Questore di Roma, comunicando l’indirizzo della Zambelli. Alle ore 21 la Polizia ha individuato e identificato Carla Zambelli proprio in quell’appartamento, in zona Aurelio a Roma". Lo dice Angelo Bonelli di Avs.

"Questi sono i fatti. Come è noto, Carla Zambelli è stata condannata a dieci anni per hackeraggio del sistema informatico e per aver costruito un falso mandato di arresto nei confronti di un giudice federale. È inoltre sotto processo per aver puntato una pistola rincorrendo un giornalista a San Paolo. Ritengo di aver svolto il mio dovere di cittadino, al contrario di chi ha pensato di rendersi intoccabile sfruttando la cittadinanza italiana, come la stessa Zambelli ha dichiarato in un’intervista alla CNN Brasil il 3 giugno scorso".

"Carla Zambelli è un’esponente di spicco del partito di Jair Bolsonaro, l’ex presidente del Brasile nei cui confronti la magistratura brasiliana ha chiesto la condanna per tentato colpo di stato dopo le elezioni del 2022. In queste ore sto ricevendo sui social numerose minacce, anche di morte, per quanto accaduto. Ora sarà la giustizia italiana a pronunciarsi e, successivamente, spetterà al governo decidere sull’estradizione di Zambelli''.