Brasilia, 3 gen. (Adnkronos) - Almeno 11 persone sono morte in uno scontro frontale tra un autobus e un camion su un'autostrada nello stato di Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, aggiungendo che la sabbia che il camion trasportava si è sparsa sul luogo dell'impatto ostacolando le operazioni di soccorso.
Brasile: almeno 11 persone morte in scontro fra autobus e camion nel sud
3 gennaio, 2026 • 06:22
