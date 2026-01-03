

Brasilia, 3 gen. (Adnkronos) - Almeno 11 persone sono morte in uno scontro frontale tra un autobus e un camion su un'autostrada nello stato di Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale. Lo ha reso noto la polizia locale, aggiungendo che la sabbia che il camion trasportava si è sparsa sul luogo dell'impatto ostacolando le operazioni di soccorso.

