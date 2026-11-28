

(Adnkronos) - “Destinare risorse alla salute del cervello è fondamentale: dalla ricerca allo sviluppo di strategie di prevenzione e cura delle malattie neurologiche e psichiatriche, ogni intervento richiede adeguati finanziamenti”. Lo ha dichiarato Steven Lewis, della World Federation of Neurology, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma. “La salute cerebrale è una priorità a livello mondiale e garantirle risorse adeguate deve essere un impegno globale”.

Lewis ha poi sottolineato il valore di iniziative come quella dell’Alleanza riunita a Roma: “L’impegno di realtà come l’International Alliance on Brain Health è fondamentale per tutta l’umanità. Dobbiamo continuare a sensibilizzare le persone sull’importanza della salute del cervello, da cui dipendono il nostro benessere, la capacità di svolgere le attività quotidiane, il piacere di vivere e la possibilità di realizzarci pienamente. Per questo, tutelarla dovrebbe essere una priorità assoluta per ciascuno di noi”.

