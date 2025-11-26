

Milano, 26 nov. (Adnkronos) - Durante la XXIV edizione della Settimana della Cultura d’impresa di Confindustria, il Gruppo Bracco ha organizzato un pomeriggio di riflessione sul valore della lettura e in particolare delle biblioteche come luoghi in cui formare spirito critico e cittadinanza. In occasione del convegno, intitolato “L’intraprendenza del leggere”, che si è tenuto presso l’Auditorium “Anita & Fulvio Bracco” in via Folli 50, è stata anche inaugurata la nuova sede della Biblioteca aziendale.

All’evento hanno partecipato – oltre a Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco e Fulvio Renoldi Bracco, Vicepresidente e CEO di Bracco Imaging – Antonio Calabrò, Presidente Gruppo Cultura d’impresa di Confindustria e Presidente di Museimpresa, Chiara Faggiolani, Docente di Biblioteconomia presso il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne dell’Università di Roma La Sapienza, Giacomo Papi, Scrittore e giornalista, Direttore dei contenuti della Fondazione Mondadori e Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano.

“La cultura è il primo motore di ogni impresa umana, e i libri in particolare sono degli efficaci anticorpi contro l’assottigliamento del pensiero”, ha affermato Diana Bracco. “Anche le imprese, accanto alle scuole, alle università, alle istituzioni e alle famiglie possono e devono fare molto. Ad esempio, con programmi di formazione e aprendo delle Biblioteche aziendali – che sono luoghi simbolici, veri centri di conoscenza e apprendimento continuo, capaci di generare nuove idee. Noi di Bracco ci abbiamo sempre creduto. Anzitutto con la nuova sede della Biblioteca che inauguriamo oggi, e poi con il restauro e la catalogazione dei 3000 volumi della Biblioteca appartenuta al Senatore Francesco Salata, fratello di mia nonna Giovanna, fervente patriota e storico insigne. Fra qualche mese questo patrimonio librario sarà consultabile dal pubblico su appuntamento nella nostra sede di via Cino del Duca”.

Bracco è una delle poche realtà italiane a vantare una Biblioteca aziendale. Nata nel 2021, ed erede di una prima biblioteca realizzata negli anni Sessanta con il CRAL di allora, la Biblioteca “Diana Bracco” promuove e agevola la lettura per dipendenti e collaboratori, mettendo a disposizione uno spazio, fisico e anche virtuale, di riflessione, svago e socialità all’interno dell’azienda.

Per ampliare l’offerta è attiva una convenzione con il Comune di Milano, che consente di accedere all’intero patrimonio delle 24 biblioteche del Sistema Bibliotecario Milanese e, nel giugno di quest'anno, è stato avviato il Gruppo di lettura Bracco, animato da Alessandro Ghidini dell’Associazione AEdicola di Lambrate, che sta riscuotendo un buon successo tra i dipendenti.

Dopo un importante progetto di restyling, la Biblioteca ha ora una nuova sede, più ampia e più bella, a dimostrazione di quanto il Gruppo Bracco creda davvero nell’”intraprendenza della lettura”: “In questi anni la Biblioteca è cresciuta insieme a noi: più di 250 iscritti tra colleghi e collaboratori Bracco, oltre 1.100 prestiti nell’anno ancora in corso, nuove tecnologie e servizi che la rendono accessibile e moderna”, ha sottolineato Fulvio Renoldi Bracco. “Ma il vero valore non sta nei numeri, bensì nelle relazioni che qui si creano, nelle idee che nascono da una conversazione davanti a uno scaffale, nella curiosità che si accende sfogliando un libro suggerito da un collega. Avere una Biblioteca in azienda significa molto più che custodire una raccolta di libri. In un mondo che corre veloce, la Biblioteca ci offre il tempo e il luogo per fermarci, ascoltare, confrontarci e immaginare insieme nuove possibilità”.

