Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione in andrologia è fondamentale, non si può farne a meno ed è molto importante indirizzare i giovani a sottoporsi ai controlli. Noi come Croce Rossa Milano da anni nelle piazze lavoriamo per promuovere la prevenzione e l'informazione tra i cittadini. Nostro obiettivo è aumentare la presenza sul territorio per favorire la conoscenza delle varie patologie, soprattutto tra i più giovani". Così Paolo Bosso, vicepresidente della Croce Rossa Milano, in occasione del convegno "S3 – Salute Sessuale Sia" in programma a Milano il 12 e il 13 dicembre.