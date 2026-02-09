

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - "No, non è vero". È la risposta che l’ex camionista di 80 anni ha dato a ogni domanda formulata dal pm di Milano Alessandro Gobbis che indaga sui cosiddetti 'cecchini del week end', cittadini che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Menegon, ha risposto per circa un'ora negando qualsiasi accusa. "Non sono mai stato a Sarajevo, non ho mai fatto attività politiche, amministrative o pubbliche" le parole del pensionato indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili.

