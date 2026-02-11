

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - Il pubblico ministero di Milano Alessandro Gobbis ha acquisito nuovi documenti nel suo viaggio all'Aja fatto nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti 'cecchini del weekend' nella Sarajevo sotto assedio tra il 1992 e il 1996. Si tratta di atti in possesso del Tribunale penale internazionale sui crimini nella ex Jugoslavia. L'appuntamento odierno è solo una riunione preliminare in vista di incontri con altre autorità giudiziarie europee interessate al caso come Belgio, Francia e i Paesi dell'ex Jugoslavia.

Lunedì 9 febbraio è stato interrogato in Procura a Milano l'80enne camionista, residente in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato dai motivi abietti, il quale ha negato ogni accusa. I nuovi documenti potrebbero aiutare a dare volti e nomi ai 'tiratori turistici", come vengono chiamati negli atti, che coprono un'area che va dal Piemonte, alla Lombardia fino al Friuli, sull'asse Torino-Milano-Trieste.

