

Milano, 9 feb. (Adnkronos) - E' iniziato, al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano, l'interrogatorio dell'ex autotrasportatore di 80 anni accusato di essere tra i cosiddetti 'cecchini del week end', cittadini che pagavano per andare a sparare ai civili a Sarajevo tra il 1993 e il 1995 durante la guerra nell'allora Jugoslavia. Il procuratore capo Marcello Viola e il pubblico ministero Alessandro Gobbis stanno sentendo il pensionato indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. L'uomo, difeso dall'avvocato Giovanni Menegon, ha scelto di rispondere e fornire la sua versione.

