

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Un silenziatore e una foto in primo piano con attrezzatura da caccia. E' l'esito del sequestro disposto dalla procura di Milano che stamane ha perquisito l'abitazione in provincia di Alessandria di un 64enne, uno dei quattro indagati dal pubblico ministero Alessandro Gobbis, che nei mesi scorsi si era avvalso della facoltà di non rispondere. I Ros, che hanno effettuato la perquisizione, hanno anche fotografato alcuni oggetti trovati nell'appartamento - come coppe, un poligono di tiro, un taglierino con la svastica - ritenuti "pertinenti" da chi indaga.

