

Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Bosch ha chiuso un "difficile" esercizio finanziario 2025 che ha visto il fatturato in leggera crescita a 91 miliardi di euro (nel 2024 era di 90,3 miliardi di euro). mentre il margine operativo EBIT è stato inferiore alle aspettative, pari a circa il 2%. Il gruppo tedesco fornitore globale di tecnologie e servizi riferisce come al netto degli effetti dei tassi di cambio, i ricavi sono cresciuti del 4,2% mentre il margine EBIT delle attività operative, pari a circa il 2%, è stato al di sotto delle aspettative e quasi la metà del 2024 (3,5%). "La realtà economica si riflette chiaramente nei nostri risultati: il 2025 è stato per Bosch un anno difficile e, in alcuni momenti, particolarmente impegnativo", ha dichiarato Stefan Hartung, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bosch, commentando i dati preliminari di bilancio presentati dal Gruppo.

"In un contesto sfavorevole, continuiamo a portare avanti in modo sistematico la nostra strategia di crescita, che richiede anche un rafforzamento della nostra competitività. Ora stiamo definendo con chiarezza la rotta per il futuro". Secondo Hartung, Bosch continuerà a fare leva sulla propria presenza globale, su un marchio forte e su un solido know-how tecnologico. Nonostante il contesto sfavorevole, Bosch individua significative opportunità di rilancio in numerosi segmenti di mercato. "Riteniamo che la dinamica di mercato nel settore chiave della mobilità guidata dal software sarà inizialmente contenuta, per poi accelerare in modo significativo, soprattutto nel prossimo decennio", ha spiegato Hartung.

Le principali ragioni della crescita contenuta nell’ultimo esercizio finanziario - spiega il gruppo - sono riconducibili alla debole situazione economica e a condizioni di mercato sempre più complesse. Il risultato è stato penalizzato dalla riduzione dei margini dovuta a minori volumi di vendita, nonché dall’aumento dei dazi e da consistenti accantonamenti destinati ai necessari adeguamenti strutturali e alle correlate misure sul personale. L’obiettivo di questo processo di riorganizzazione è garantire che l’azienda rimanga solida dal punto di vista economico, finanziariamente indipendente e sicura nel lungo periodo. Per raggiungere tale obiettivo, Bosch deve continuare a conseguire una crescita annua del fatturato compresa tra il 6 e l’8%, con un margine di almeno il 7%. Alla luce dell’attuale contesto, il gruppo prevede che inizierà a raggiungere il margine del 7% non prima del 2027, anziché nel 2026.

