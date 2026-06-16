

Roma, 16 giu. - (Adnkronos) - Nei primi minuti di contrattazioni si conferma l'andamento positivo per le piazze europee con Milano in rialzo: il Ftse Mib rimane sopra quota 52 mila punti, pari a +0,68%. In positivo anche Londra con il Ftse 100 a 10.454 punti (+0,23%). Sul listino milanese i guadagni più forti sono per Fincantieri (+2,23%) e UniCredit (+2,24%). Il rosso più forte è per STMicroelectronics (-2,57%) . Quanto allo spread il differenziale Bund-Btp scende a 72 punti con un rendimento del nostro decennale a 3,676%.

