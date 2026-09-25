Milano, 25 set. (Adnkronos) - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib apre a 52.091 punti a +1,06%: in evidenza Stmicroelectronics e Prysmian, mentre in fondo al listino Tenaris e Stellantis. Lo spread Btp-Bund scende a 93 punti con il rendimento del nostro decennale che si attesta al 4,51%
Borsa: Milano apre in rialzo +1,09%, spread scende a 93 punti
25 settembre, 2026 • 07:23
Milano, 25 set. (Adnkronos) - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il Ftse Mib apre a 52.091 punti a +1,06%: in evidenza Stmicroelectronics e Prysmian, mentre in fondo al listino Tenaris e Stellantis. Lo spread Btp-Bund scende a 93 punti con il rendimento del nostro decennale che si attesta al 4,51%