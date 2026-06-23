Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - L'effetto del crollo nel Nasdaq di alcuni dei principali titoli tecnologici - che ha affossato anche la seduta nelle piazze asiatiche - si sente anche a Milano, dove il Ftse Mib apre in calo attestandosi nei primi minuti di transazioni a 52.225 punti, pari a -1,08%. Spicca il calo di Stellantis (-4,12%) accentuato dal calo della quota di mercato europeo certificato dai dati Acea. Fra le blue chip il rialzo più forte è di Saipem (+1,27%).
**Borsa: Milano apre in netto ribasso (-1,08%) pesa effetto Wall Street**
23 giugno, 2026 • 07:13
Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - L'effetto del crollo nel Nasdaq di alcuni dei principali titoli tecnologici - che ha affossato anche la seduta nelle piazze asiatiche - si sente anche a Milano, dove il Ftse Mib apre in calo attestandosi nei primi minuti di transazioni a 52.225 punti, pari a -1,08%. Spicca il calo di Stellantis (-4,12%) accentuato dal calo della quota di mercato europeo certificato dai dati Acea. Fra le blue chip il rialzo più forte è di Saipem (+1,27%).