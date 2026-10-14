Milano, 14 ott. (Adnkronos) - La Borsa di Milano apre in leggero rialzo. Il Fse Mib apre a 50.1265 punti a +0,28% . Lo spread Btp-Bund apre in calo a 107 punti con il rendimento del nostro decennale al 4,52%.
Borsa: Milano apre in leggero rialzo +0,14%, spread scende a 107 punti
14 ottobre, 2026 • 07:12
Milano, 14 ott. (Adnkronos) - La Borsa di Milano apre in leggero rialzo. Il Fse Mib apre a 50.1265 punti a +0,28% . Lo spread Btp-Bund apre in calo a 107 punti con il rendimento del nostro decennale al 4,52%.