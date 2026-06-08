Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Apertura in calo per piazza Affari con il Ftse Mib che si attesta nei primi minuti a 49.394 punti pari a un calo dell'1,00%. Giù anche Londra con il Ftse100 a 10.331 punti -0,35%. Fra i titoli oggetto del possibile risiko Bper balza del 2,50%, mentre Intesa perde il -2,20%.
Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib a -1,00%
8 giugno, 2026 • 07:12
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Apertura in calo per piazza Affari con il Ftse Mib che si attesta nei primi minuti a 49.394 punti pari a un calo dell'1,00%. Giù anche Londra con il Ftse100 a 10.331 punti -0,35%. Fra i titoli oggetto del possibile risiko Bper balza del 2,50%, mentre Intesa perde il -2,20%.