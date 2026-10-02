Milano, 2 ott. (Adnkronos) - La Borsa di Milano apre in leggero rialzo. Il Ftse Bib apre a 50.289 punti +0,10%. Lo spread Btp-Bund sale ancora e apre a 124 punti con il rendimento del nostro decennale al 4,70%.
**Borsa: Milano apre a +0,10%, Spread sale ancora a 124 punti**
2 ottobre, 2026 • 07:23
Milano, 2 ott. (Adnkronos) - La Borsa di Milano apre in leggero rialzo. Il Ftse Bib apre a 50.289 punti +0,10%. Lo spread Btp-Bund sale ancora e apre a 124 punti con il rendimento del nostro decennale al 4,70%.