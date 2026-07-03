

Milano, 3 lug. (Adnkronos) - “Credo che oggi non sia possibile tenere separati gli aspetti di impegno per la sostenibilità e quelli legati ai titoli azionari delle aziende. Per un'azienda è importante investire sia nel rapporto con gli investitori equity sia con quelli del debito. La sostenibilità deve essere al centro di entrambe queste strategie”. Così Dario Michi, responsabile Investor relations Acea, intervenendo oggi a Milano presso la Borsa Italiana alla cerimonia con cui è stata ufficializzata la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond. L'operazione ha consentito al gruppo di raccogliere 500 milioni di euro e ha registrato richieste da parte degli investitori superiori a tre volte l'importo offerto.

“L’operazione che abbiamo appena portato a compimento ha dimostrato grande interesse da parte degli investitori che ci hanno consentito di ottenere un grande successo. È la testimonianza del valore di questa strategia”, conclude.

