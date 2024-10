(Adnkronos) - Milano, 29 Ottobre 2024. Lo studio condotto da Moveo rivela un crescente interesse per i borghi d'Italia, con un aumento significativo delle ricerche online negli ultimi anni. L'analisi dettagliata mostra come questi piccoli centri storici rappresentino una delle principali attrazioni turistiche del paese, attirando visitatori sia italiani che stranieri alla ricerca di esperienze autentiche.

La ricerca evidenzia tendenze interessanti nelle preferenze dei turisti, con particolare attenzione ai borghi del Centro e Sud Italia, seguiti dalle destinazioni del Nord. Lo studio approfondisce anche le differenze nelle scelte tra i visitatori americani, tedeschi, francesi e britannici, offrendo una panoramica completa delle destinazioni più ricercate e dei fattori che influenzano queste preferenze turistiche.



Secondo il recente studio di Telepass su Moveo, le ricerche online dei borghi italiani rivelano tendenze sorprendenti nel periodo 2020-2023. L'analisi mostra una chiara preferenza per alcune destinazioni specifiche, con Tropea che domina la classifica registrando ben 148.300 ricerche mensili. Il podio dei borghi più cercati si completa con:

Posizione

1. Tropea

2. Alberobello

3. Civita di Bagnoregio

Il Centro Italia mantiene il primato nelle ricerche complessive, superando i 2 milioni di ricerche medie mensili. Tuttavia, è il Sud, insieme alle Isole, a dominare nelle ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. Puglia, Calabria e Lazio emergono come le regioni più popolari nelle ricerche online.



Le preferenze dei visitatori mostrano una marcata variazione stagionale. Durante l'estate, Tropea e Alberobello dominano l'interesse online, mentre Maratea e Otranto registrano picchi significativi rispettivamente a luglio e agosto. Nel periodo invernale, l'attenzione si sposta verso borghi come Subiaco e Vipiteno, con Locorotondo che mantiene un forte richiamo grazie alle sue attrazioni natalizie.

La distribuzione geografica delle ricerche evidenzia una particolare concentrazione nel Centro Italia, che ospita il 32,2% dei borghi riconosciuti come "più belli d'Italia". Questo dato conferma l'attrattiva duratura delle regioni centrali, nonostante la crescente popolarità delle destinazioni meridionali.

L'analisi dei dati presentati dimostra chiaramente come i borghi italiani rappresentino oggi un pilastro fondamentale del turismo nazionale, generando un impatto economico di oltre 5 miliardi di euro annui

Questi gioielli architettonici e culturali stanno tracciando un nuovo percorso nel panorama turistico italiano, bilanciando perfettamente preservazione del patrimonio e sviluppo economico sostenibile. La loro capacità di attrarre diverse tipologie di visitatori, dai turisti americani in cerca di esperienze autentiche ai viaggiatori europei interessati al patrimonio culturale, conferma il ruolo cruciale dei borghi nel futuro del turismo italiano. La combinazione di tradizione, sostenibilità e innovazione continua a rafforzare l'attrattiva di questi centri storici, garantendo la loro vitalità per le generazioni future.

Per maggiori informazioni

Per accedere allo studio approfondito e trovare spiegazioni relative alle motivazioni che stanno alla base di questa crescita di interesse esponenziale, accedi allo studio di Moveo by Telepass sui borghi italiani e scarica gratuitamente il documento completo!