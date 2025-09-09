

Roma, 9 set. (Adnkronos) - “Desidero inviare al neo Procuratore capo della Repubblica di Bolzano, Axel Bisignano, i più vivi auguri di buon lavoro. Il suo lungo percorso professionale, la sua preparazione e l’esperienza maturata ‘sul campo’, saranno certamente fondamentali nel nuovo e delicato incarico di vertice cui è stato chiamato". Lo afferma Michaela Biancofiore, capogruppo al Senato di Civici D’d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Mi hanno molto colpito -aggiunge- le sue parole al momento dell’insediamento quando ha individuato le priorità del suo impegno in Procura. Le questioni attinenti al codice rosso e alla sicurezza sui nostri territori sono infatti molto sentite dalla popolazione e in più circostanze sono assurte, purtroppo, a vere e proprie emergenze che destano allarme e preoccupazione tra i cittadini bolzanini da fronteggiare quindi con grande determinazione e efficacia. E quello della Procura insieme con le Forze dell’Ordine e di polizia, col Prefetto, la Provincia, i sindaci e gli altri enti coinvolti con i quali coordinare un contrasto efficace, è un ruolo fondamentale. I cittadini confidano nella protezione sociale di una giustizia giusta che il dottor Bisignano saprà garantire, avendo tutti i requisiti per ottenere grandi successi che si riverberanno positivamente sulla nostra comunità”.

