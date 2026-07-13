

Bologna, 13 lug. - (Adnkronos) - Avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Un omicidio-suicidio sarebbe avvenuto in un appartamento in via Shakespeare a Bologna sabato mattina. A darne notizia è il Resto del Carlino. L’81enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola (arma detenuta regolarmente) contro la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che era a letto, poi un terzo colpo contro se stesso. Sono stati i vicini di casa a trovare i corpi e dare l’allarme. Dai primi accertamenti della polizia, a spingere l’uomo al gesto potrebbero essere state le condizioni di salute della donna, che avrebbe avuto una grave malattia.

